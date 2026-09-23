UP Big News: मायावती का बड़ा फैसला, जीरो कमीशन पर चलेगी भारत टैक्सी; अखिलेश बोले- वो कठपुतली बनकर कर रहे काम

अखिलेश यादव बोले- यूपी चुनाव 2027 ज्ञानेश गुप्ता की देखरेख में न हो

केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर हुए खुलासे के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आयोग की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का व्यवहार लोकतंत्र के लिए घातक है। चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया।



ये बताता है कि देश के कई राज्यों की बनी सरकारें असंवैधानिक हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मांग की है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की देखरेख में न करवाया जाए। उनके फैसलों का चुनाव आयोग के अन्य अधिकारी भी आपत्ति कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर