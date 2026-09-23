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लखनऊ: बसपा की बैठक में पहुंचे ईशान आनंद, मायावती के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Wed, 23 Sep 2026 12:09 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 12:09 PM IST
सार

लखनऊ में बसपा की बैठक में ईशान आनंद पहुंचे हैं। बैठक शुरू होने से पहले उन्होंने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Ishan Anand arrived at BSP meeting in Lucknow and sought blessings by touching Mayawati feet
लखनऊ में बसपा की बैठक। - फोटो : ANI

विस्तार
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राजधानी लखनऊ में आयोजित बसपा की अहम बैठक में बुधवार को ईशान आनंद भी पहुंचे। बैठक से पहले उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पार्टी में हालिया बदलावों के बीच ईशान को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है। 

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मायावती ने हाल ही में उन्हें पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देने की बात कही थी। आज बैठक में संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होना है। इसी दौरान ईशान आनंद को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, जिम्मेदारी को लेकर अंतिम निर्णय बैठक में ही स्पष्ट होगा।

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