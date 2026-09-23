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यूपी: अखिलेश यादव बोले- चुनाव आयोग का व्यवहार लोकतंत्र के लिए घातक, हमने यूपी के चुनाव और उपचुनाव में भी देखा

Wed, 23 Sep 2026 01:06 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:06 PM IST
सार

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी चुनाव ने पक्षपात किया और जिन जगहों पर सपा के वोटर थे उन्हें चिह्नित कर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हमने जब इस पर एफिडेविड के साथ शिकायत की तब भी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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UP: Akhilesh Yadav says the Election Commission's conduct is detrimental to democracy.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर हुए खुलासे के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आयोग की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का व्यवहार लोकतंत्र के लिए घातक है। चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। ये बताता है कि देश के कई राज्यों की बनी सरकारें असंवैधानिक हैं।

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उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी चुनाव ने पक्षपात किया और जिन जगहों पर सपा के वोटर थे उन्हें चिह्नित कर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हमने जब इस पर एफिडेविड के साथ शिकायत की तब भी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पता चलता है कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। यूपी में हुए उपचुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह बेईमानी की गई थी।
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कठपुतली बनकर काम कर रहा है चुनाव आयोग
अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग सत्ता की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं जिससे कि सत्ता उनके पास बनी रहे। ये लोकतंत्र को मिटाने का षड्यंत्र है। जो अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता है उसके साइन बनाकर सैकड़ों लोगों के वोट काटे गए। जब खुलासा हुआ तो एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग इतना एक्सपोज हो चुका है कि अब राजनीतिक दल तो दूर जनता ही आने वाले समय में जवाब देगी। इससे ज्यादा भाजपा की सरकारें एक्सपोज हो गई हैं। आने वाले चुनाव में जनता इनको जवाब देगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग षड्यंत्र कर रहा है। हमने यूपी के चुनाव और उपचुनाव में करीब से देखा है। शिकायत करने पर एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है।

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