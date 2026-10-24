UP Big News: यूपी होमगार्ड भर्ती में बड़ा अपडेट, प्रदेश में अब ठंड की एंट्री; लाश के सामने मुआवजे का हंगामा

ग्लैमर की दुनिया ने बनाई श्रद्धा दुबे से दूरी

जिस श्रद्धा दुबे के एक इशारे पर कभी आम से लेकर खास तक दौड़े चले आते थे, शुक्रवार को वह अपनों की राह देखती रही। कभी कीमती गहनों और लाखों रुपये के पर्स के साथ किसान बाजार पहुंचने वाली श्रद्धा के लिए जेल की जिंदगी बिल्कुल अलग है। महज 10 दिन में बदले हालात के बीच उसे दिनभर किसी अपने के आने की उम्मीद रही लेकिन शाम तक कोई मिलने नहीं पहुंचा।



महिला सर्किल की मुलाहिजा बैरक में बहन रश्मि के साथ बैठी श्रद्धा की निगाहें दरवाजे पर टिकी रही। जेल में मुलाकात की पर्ची लगने के बाद बंदी राइटर संबंधित को सूचना देने बैरक के बाहर आता है। श्रद्धा को भी इसी पुकार का इंतजार था। हर आहट पर उसकी नजरें दरवाजे की ओर उठती मगर दिन गुजरता रहा और इंतजार खत्म नहीं हुआ। चकाचौंध और ऐशो-आराम से दूर जेल की चारदीवारी में शुक्रवार का दिन श्रद्धा के लिए अपनों की प्रतीक्षा और जरूरी सामान की कमी के बीच बीता। पढ़ें पूरी खबर