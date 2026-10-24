यूपी: स्कूल बस की टक्कर से घायल युवक की 10 दिन बाद मौत, मुआवजे की मांग पर अंतिम संस्कार से इनकार
लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र में स्कूल बस की टक्कर से घायल देवेंद्र कुमार की दस दिन बाद ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। बच्चों की फीस जमा करने जा रहे देवेंद्र की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। पत्नी ने एक करोड़ रुपये मुआवजे और तीनों बच्चों के लिए नौकरी मांगी है।
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तेलीबाग क्षेत्र में स्कूल बस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए युवक की 10 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने मुआवजे की मांग पूरी होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। पत्नी ने स्कूल प्रबंधन से एक करोड़ रुपये मुआवजे और अपने तीनों बच्चों के लिए नौकरी की मांग की है।
बच्चों की फीस जमा करने जा रहे थे देवेंद्र
बरौली निवासी देवेंद्र कुमार (45) ठेकेदारी का काम करते थे। उनके तीन बच्चे वृंदावन सेक्टर-9 स्थित एनकेएम स्कूल में पढ़ते हैं। परिजनों के मुताबिक, 14 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे देवेंद्र मोटरसाइकिल से बच्चों की स्कूल फीस जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान वृंदावन सेक्टर-12 चौराहे के पास सामने से आ रही स्कूल बस ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
ट्रामा सेंटर में चल रहा था इलाज
हादसे के बाद देवेंद्र को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान 24 अक्टूबर की रात उनका निधन हो गया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। इसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।
एक करोड़ मुआवजे और बच्चों के लिए नौकरी की मांग
देवेंद्र की पत्नी क्रांति ने स्कूल प्रबंधन से एक करोड़ रुपये मुआवजा देने और अपने तीनों बच्चों के लिए नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि परिवार के भविष्य को देखते हुए मांगों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में बातचीत का क्रम जारी है।