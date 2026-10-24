यूपी होमगार्ड भर्ती: 23 नवंबर तक देख सकेंगे अभ्यर्थी अपना फाइनल स्कोर, बोर्ड ने जारी किया लिंक; जानें अपडेट

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों के अंतिम अंक देखने के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया है। यह सुविधा 24 अक्टूबर से 23 नवंबर 2026 तक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

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अभ्यर्थी अपना अंतिम स्कोर देखने के लिए निर्धारित पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन कर सकेंगे। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद ‘Click here for Final Score’ टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर अंतिम अंक प्राप्त किए जा सकेंगे।