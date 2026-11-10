यूपी: 'अखिलेश यादव 6 दिसंबर को अयोध्या जाकर पश्चाताप करें', भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 10 Nov 2026 08:23 PM IST
सार
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव का अयोध्या जाना राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप है तो उन्हें 12 दिसंबर के बजाय 6 दिसंबर को अयोध्या जाना चाहिए और कारसेवकों की मौत के लिए माफी मांगनी चाहिए।
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विस्तार
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करने के फैसले पर निशाना साधा है।
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उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश यादव का अयोध्या जाना राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप है तो उन्हें 12 दिसंबर के बजाय 6 दिसंबर को अयोध्या जाना चाहिए और कारसेवकों की मौत के लिए माफी मांगनी चाहिए।
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पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर कहा कि रामभक्तों की हत्या के लिए माफी मांगे बिना राम मंदिर जाने का कोई भी प्रयास राजनीतिक दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। रामभक्ति का स्वांग रचकर अखिलेश यादव अपने पुराने कृत्यों से बच नहीं सकते। उन्हें अपने अतीत और अपनी पार्टी के कार्यकाल में हुई घटनाओं का जवाब देना चाहिए।
विनोद तावड़े ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना
भाजपा के यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या उनके परिवार का कोई सदस्य अब तक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं गया। उन्होंने कांग्रेस पर बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर चुनिंदा तरीके से धार्मिक भावनाएं व्यक्त करने का आरोप लगाया।