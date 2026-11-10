यूपी: कैश कैरियरों से तीन करोड़ से अधिक लूटने वाले छह बदमाश गिरफ्तार, गुजराती कारोबारियों को बनाते थे निशाना

गुजरात से मसाला और कृषि उत्पादों का कारोबार करने वाले व्यापारियों के कैश कैरियरों की रेकी कर लूटपाट करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के छह सदस्यों को रविवार को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गिरोह का मास्टरमाइंड दिनेश चंद्र यादव उर्फ छोटू भी शामिल है। आरोपियों के पास से लूट के 48.45 लाख रुपये, एक अवैध पिस्टल, दो कारतूस, वारदात में इस्तेमाल बलेनो कार और रेकी में इस्तेमाल होने वाली बाइक बरामद हुई है।

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एसटीएफ के एएसपी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी गुजरात से लखनऊ आने वाले कैश कैरियरों पर नजर रखते थे। उनके आने-जाने, नकदी और वाहनों की जानकारी पहले से मिल जाती थी। इसके बाद सुनसान जगह वारदात अंजाम देते थे। वे कार से कैश कैरियर की स्कूटी में टक्कर मारकर गिरा देते थे। फिर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर नकदी से भरा बैग लूट लेते थे। गिरोह का सरगना दिनेश यादव गोली मारने की धमकी देता था। एसटीएफ ने आरोपियों को आठ नवंबर की रात गोमतीनगर क्षेत्र में सहारा पुल के नीचे क्रिकेट अकादमी के गेट के पास से गिरफ्तार किया। इनमें दिनेश चंद्र यादव, सौरभ यादव, अमन उर्फ रमन यादव, सौरभ दीक्षित, मोहित कनौजिया और ज्ञान सिंह शामिल हैं। इनमें से पांच लखनऊ के जबकि ज्ञान सिंह बिहार के बेगूसराय का निवासी है।पूछताछ में पता चला कि गिरोह को कैश कैरियरों की जानकारी अमृत लाल पाल नाम का व्यक्ति देता था। वह गुजरात और लखनऊ के बीच नकदी लाने-ले जाने वाले कारोबारियों के संपर्क में था। उसे उनके आने-जाने के समय, ठिकानों और वाहनों की जानकारी रहती थी जिसे वह गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाता था। इसके बदले उसे कमीशन मिलने की बात तय हुई थी। उसने गिरोह को भरोसा दिलाया था कि नकदी होने के कारण व्यापारी पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे। वहीं, मोहित कनौजिया रेकी करता था। सौरभ यादव कार से स्कूटी में टक्कर मारता था। कैश कैरियर के गिरते ही दिनेश पिस्टल दिखाकर धमकाता और बाकी आरोपी लोहे की रॉड व डंडों से मारपीट कर नकदी से भरा बैग लूट लेते थे।