Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: No relief from the Supreme Court; the Enforcement Directorate will now take Azam into custody (on remand)

यूपी: सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब आजम को रिमांड पर लेगा प्रवर्तन निदेशालय

Tue, 10 Nov 2026 08:00 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 10 Nov 2026 08:00 PM IST
सार

अफसरों के मुताबिक, इस हफ्ते गाजियाबाद स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। अदालत की अनुमति मिलने पर आजम खां को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय लाकर पूछताछ की जाएगी।

विज्ञापन
UP: No relief from the Supreme Court; the Enforcement Directorate will now take Azam into custody (on remand)
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पूर्व मंत्री आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, इस हफ्ते गाजियाबाद स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। अदालत की अनुमति मिलने पर आजम खां को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय लाकर पूछताछ की जाएगी।

विज्ञापन


उधर, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। इसके बाद ईडी भी कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रहा है, ताकि उनकी जमानत का विरोध मजबूती से किया जा सके।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें -  अखिलेश यादव बोले- राममंदिर में पारदर्शी व्यवस्था देकर श्रद्धालुओं का भरोसा बहाल करेंगे
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - VIDEO : भैया दूज पर बहनों के घर जा रहे ग्रामीणों के सामने अचानक सड़क पर आया बाघ, मची अफरातफरी

दरअसल, दो पैन कार्ड के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आते ही ईडी ने आजम खां को गिरफ्तार कर लिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने और उनके अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। ईडी अब रिमांड पर लेकर जौहर ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं और शत्रु संपत्तियों पर कब्जे के मामलों में उनसे गहन पूछताछ करना चाहता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed