यूपी: सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब आजम को रिमांड पर लेगा प्रवर्तन निदेशालय

पूर्व मंत्री आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, इस हफ्ते गाजियाबाद स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। अदालत की अनुमति मिलने पर आजम खां को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय लाकर पूछताछ की जाएगी।

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