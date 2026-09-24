यूपी: चुनावी मोड में अखिलेश, आज से निकलेगा समाजवादी रथ; रायबरेली से होगी शुरुआत, ज्ञानेश के खिलाफ खोला मोर्चा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यूपी का अगला विधानसभा चुनाव ज्ञानेश कुमार के अंडर (देखरेख) में नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रहा है। चुनावों में बेईमानी हो रही है। आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।



उन्होंने कहा कि आयोग लोकतंत्र को खत्म करने के षड्यंत्र में शामिल है। भविष्य के चुनाव भी इनके नेतृत्व में नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया खबरों के अनुसार, चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के गलत फैसलों के खिलाफ दस महीनों में 14 बार नोट लिखकर अपनी शिकायत और आपत्ति दर्ज कराई है। यह बेहद गंभीर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों के खिलाफ अन्य चुनाव आयुक्तों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई है। अखिलेश ने कहा कि इसका मतलब है कि चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं। यह बेहद घातक है। भाजपा सरकार में संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रह गई हैं। लोकतंत्र में कठपुतली बनकर धोखा देना घोर सांविधानिक अपराध है।



उन्होंने कहा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानबूझ कर सपा समर्थक मतदाताओं को चिह्नित कर वोटर लिस्ट से हटा दिया है। उपचुनाव में वोटों की लूट हुई, लेकिन आयोग ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। पश्चिम बंगाल में तीन लाख केंद्रीय फोर्स लगाकर चुनाव लूट लिया। ये लोग यूपी में फिर बड़े पैमाने पर बेइमानी की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों ने इन्हें एसआईआर में बेईमानी करते पकड़ा था। जो अधिकारी आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव देखेंगे उनके एक भी पीडीए वर्ग से नहीं हैं। यह बड़ी साजिश और षडयंत्र हैं