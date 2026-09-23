काफी इंतजार के बाद आखिरकार एलडीए की नैमिष नगर और वरुण विहार आवासीय योजनाएं बृहस्पतिवार को लॉन्च कर दी जाएंगी। पहले चरण में 4500 से अधिक भूखंडों के पंजीकरण खोले जाएंगे। दोनों योजनाओं में कुल मिलाकर करीब 50 हजार भूखंड विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच मल्टीस्टोरी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।

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नैमिष नगर योजना सीतापुर रोड और वरुण विहार योजना आगरा एक्सप्रेस-वे के पास आएगी। नैमिष नगर योजना में भूखंड की दर 3800 रुपये प्रति वर्गफीट और वरुण विहार में 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है। इसके लिए पंजीकरण एलडीए की बेवसाइट registration.ldalucknow.in पर होगा। बुकलेट के लिए 1100 रुपये देने होंगे। विज्ञापन



दोनों योजनाओं की लॉन्चिंग पहले 30 जून को होनी थी। अलीगंज में 22 जून को अवैध इमारत में हुए अग्निकांड के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। फिर 14 सितंबर तारीख प्रस्तावित की गई। मुख्यमंत्री का समय न मिल पाने से 21 सितंबर नई तारीख घोषित की गई। हालांकि, इस दिन भी योजनाओं को लॉन्च नहीं किया जा सका। नैमिष नगर योजना सीतापुर रोड और वरुण विहार योजना आगरा एक्सप्रेस-वे के पास आएगी। नैमिष नगर योजना में भूखंड की दर 3800 रुपये प्रति वर्गफीट और वरुण विहार में 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है। इसके लिए पंजीकरण एलडीए की बेवसाइट registration.ldalucknow.in पर होगा। बुकलेट के लिए 1100 रुपये देने होंगे।दोनों योजनाओं की लॉन्चिंग पहले 30 जून को होनी थी। अलीगंज में 22 जून को अवैध इमारत में हुए अग्निकांड के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। फिर 14 सितंबर तारीख प्रस्तावित की गई। मुख्यमंत्री का समय न मिल पाने से 21 सितंबर नई तारीख घोषित की गई। हालांकि, इस दिन भी योजनाओं को लॉन्च नहीं किया जा सका।

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