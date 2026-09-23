लखनऊ: शहर के लोगों को नैमिष नगर, वरुण विहार योजना की सौगात, भूखंड के साथ मल्टीस्टोरी योजनाओं का भी शुभारंभ
Property rates in Lucknow: नैमिष नगर योजना सीतापुर रोड और वरुण विहार योजना आगरा एक्सप्रेस-वे के पास आएगी। नैमिष नगर योजना में भूखंड की दर 3800 रुपये प्रति वर्गफीट और वरुण विहार में 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है।
विस्तार
काफी इंतजार के बाद आखिरकार एलडीए की नैमिष नगर और वरुण विहार आवासीय योजनाएं बृहस्पतिवार को लॉन्च कर दी जाएंगी। पहले चरण में 4500 से अधिक भूखंडों के पंजीकरण खोले जाएंगे। दोनों योजनाओं में कुल मिलाकर करीब 50 हजार भूखंड विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच मल्टीस्टोरी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
नैमिष नगर योजना सीतापुर रोड और वरुण विहार योजना आगरा एक्सप्रेस-वे के पास आएगी। नैमिष नगर योजना में भूखंड की दर 3800 रुपये प्रति वर्गफीट और वरुण विहार में 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है। इसके लिए पंजीकरण एलडीए की बेवसाइट registration.ldalucknow.in पर होगा। बुकलेट के लिए 1100 रुपये देने होंगे।
दोनों योजनाओं की लॉन्चिंग पहले 30 जून को होनी थी। अलीगंज में 22 जून को अवैध इमारत में हुए अग्निकांड के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। फिर 14 सितंबर तारीख प्रस्तावित की गई। मुख्यमंत्री का समय न मिल पाने से 21 सितंबर नई तारीख घोषित की गई। हालांकि, इस दिन भी योजनाओं को लॉन्च नहीं किया जा सका।
नैमिष नगर योजना, सीतापुर रोड
- 72 वर्गमीटर के 197 भूखंड
- 112.5 वर्गमीटर के 524 भूखंड
- 162 वर्गमीटर के 520 भूखंड
- 200 वर्गमीटर के 299 भूखंड
- 288 वर्गमीटर के 103 भूखंड
- 450 वर्गमीटर के 30 भूखंड
- भूखंड की कीमत : 3800 रुपये प्रति वर्गफीट
- योजना का कुल क्षेत्रफल : 4100 एकड़
वरुण विहार योजना, आगरा एक्सप्रेस-वे के पास
- 112.5 वर्गमीटर के 1517 भूखंड
- 162 वर्गमीटर के 460 भूखंड
- 200 वर्गमीटर के 612 भूखंड
- 288 वर्गमीटर के 68 भूखंड
- 300 वर्गमीटर के 81 भूखंड
- 450 वर्गमीटर के 109 भूखंड
- भूखंड की कीमत : 2800 रुपये प्रति वर्गफीट
- योजना का कुल क्षेत्रफल 6580 एकड़
मल्टीस्टोरी योजनाओं की खासियत
- लेक व्यू अपार्टमेंट विराजखंड गोमतीनगर में थ्री बीएचके प्लस सर्वेंट के 646 फ्लैट बनेंगे।
- पार्क व्यू अपार्टमेंट सेक्टर-जे बसंतकुंज में थ्री बीएचके प्लस सर्वेंट के 364 फ्लैट बनेंगे।
- ऐशबाग स्क्वॉयर अपार्टमेंट ऐशबाग में थ्री बीएचके प्लस सर्वेंट के 384 फ्लैट बनेंगे।