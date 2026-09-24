यूपी: गुजरते मानसून के बीच मौसम का यू-टर्न, बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी; इन जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट लिया। बुंदेलखंड से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के असर से पारे में गिरावट आई। अगले दो दिनों में बारिश का दौर और बढ़ने के आसार हैं।

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मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को 20 जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। 25 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। 36 जिलों में गरज चमक और वज्रपात की आशंका है।बुधवार शाम तक कानपुर में 33.6, सोनभद्र में 17, बांदा में 8.8 और हमीरपुर में छह मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। झांसी, फतेहपुर, बलिया और हरदोई में भी बारिश हुई।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के असर से बारिश शुरू हुई है। 26 सितंबर को कई इलाकों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश का असर 28 सितंबर तक रह सकता है। अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान चार से सात डिग्री तक गिरने की संभावना है।