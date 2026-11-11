यूपी: त्योहार मनाकर लौटने वालों की जेब पर हवाई किराये की मार, लखनऊ से बंगलूरू का टिकट 19,750 रुपये

लेकिन बंगलूरूप, पुणे आदि का किराया तीन गुने से अधिक बढ़ गया है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली अकासा एयर की दोपहर 2:50 बजे की उड़ान का टिकट 7274 रुपये, इंडिगो की शाम 4:55 बजे की 7495 रुपये, इंडिगो की सुबह 11:10 बजे की फ्लाइट 8376 रुपये, एयर इंडिया की शाम 4:50 बजे की फ्लाइट 10054 रुपये तक पहुंच गई।



लखनऊ से दिल्ली की इंडिगो की दोपहर 1:50 बजे की उड़ान 5338 रुपये, एयर इंडिया की दोपहर 1:40 बजे की फ्लाइट 6041 रुपये, इंडिगो की सुबह 7:20 बजे की उड़ान 7228 रुपये, इंडिगो की शाम 4:25 बजे की उड़ान 8299 रुपये पहुंच गई है।