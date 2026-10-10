यूपी: नवरात्र से पहले 20,924 किलो मिटावटी खाद्य पदार्थ जब्त, घी, साबूदाना से लेकर मसालों तक में मिलावट

नवरात्र पर्व से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से चलाए गए जांच अभियान में 20,924 किलोग्राम मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं जिनकी कीमत करीब 66. 87 लाख है। पूरे प्रदेश में 176 खाद्य नमूने एकत्र किए गए हैं। इस दौरान दो के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं जबकि एक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज गई है।

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नवरात्र पत्र पर पूरे प्रदेश में मिलावटखोरी की मिल रही शिकायतों को देखते हुए विभाग की ओर से अभियान चलाया गया। जांच के दौरान घी, खाद्य तेल, वनस्पति, कुट्टू एवं सिंघाड़े के आटे, साबूदाना और अन्य फलाहारी खाद्य पदार्थों में अनियमितताएं मिलीं। बरेली में तीन प्रतिष्ठानों से 3,281 किलोग्राम घी जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 21 लाख से अधिक है। इसी तरह एटा, बदायूं सहित अन्य जिलों में भी बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़े गए हैं।राजधानी लखनऊ में भैरव घी भंडार से अनियमितताओं के आधार पर 748 किलोग्राम घी जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 4 लाख 22 हजार 629 रुपये है। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों से कुट्टू का आटा एवं कुट्टू की गिरी सहित 573 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 88 हजार 260 रुपये है। गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा में धर्मेश इंडस्ट्री पर हुई कार्रवाई में मसालों में प्रयोग के लिए धनिया के डंठल, कलर एवं भूसी पाए जाने के संबंध में 3,559 किलोग्राम पिसे हुए मसाले जब्त किए गए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपये बताई गई है। मामले में संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने के साथ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।गाजियाबाद में साबूदाना, घी और कुट्टू के आटे को लेकर कार्रवाई की गई। मिथ्या छाप (मिसब्रांडिंग) के आधार पर 2,848 किलोग्राम साबूदाना जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत एक लाख 35 हजार 564 रुपये है। इसके अलावा 75 किलोग्राम डेरी क्राफ्ट ब्रांड घी कीमत 58 हजार 500 रुपये तथा 76 किलोग्राम कुट्टू का आटा कीमत 24 हजार 750 रुपये जब्त किया गया। प्लॉट नंबर 1/1, एसएसजीटी रोड, गाजियाबाद स्थित मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से घी के दो नमूने भी लिए गए। इसके अलावा 210 लीटर अन्नपूर्णा ब्रांड घी, मूल्य दो लाख रुपये, तथा 76 लीटर परम ब्रांड घी, मूल्य 48 हजार 148 रुपये, जब्त किया गया।