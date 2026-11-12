यूपी: गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर अवकाश की तारीख बदली, अब 14 दिसंबर को होगा सार्वजनिक अवकाश

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर होने वाले अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है।

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जारी किए गए आदेश के अनुसार, पहले इस अवसर पर 24 नवंबर, 2026 को कार्यकारी आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया था। अब इस तारीख को परिवर्तित करते हुए 14 दिसंबर, 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।