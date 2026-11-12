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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Date of holiday for Guru Tegh Bahadur’s martyrdom day changed; public holiday will now be on December 14.

यूपी: गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर अवकाश की तारीख बदली, अब 14 दिसंबर को होगा सार्वजनिक अवकाश

Thu, 12 Nov 2026 02:41 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 12 Nov 2026 02:41 PM IST
सार

श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर पहले 24 नवंबर, 2026 को कार्यकारी आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया था। अब 14 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है।

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Date of holiday for Guru Tegh Bahadur’s martyrdom day changed; public holiday will now be on December 14.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर होने वाले अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है।

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जारी किए गए आदेश के अनुसार, पहले इस अवसर पर 24 नवंबर, 2026 को कार्यकारी आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया था। अब इस तारीख को परिवर्तित करते हुए 14 दिसंबर, 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।

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