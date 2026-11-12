यूपी: गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर अवकाश की तारीख बदली, अब 14 दिसंबर को होगा सार्वजनिक अवकाश
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 12 Nov 2026 02:41 PM IST
सार
श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर पहले 24 नवंबर, 2026 को कार्यकारी आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया था। अब 14 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर होने वाले अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है।
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जारी किए गए आदेश के अनुसार, पहले इस अवसर पर 24 नवंबर, 2026 को कार्यकारी आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया था। अब इस तारीख को परिवर्तित करते हुए 14 दिसंबर, 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।