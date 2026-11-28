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दूसरी वरीय तन्वी शर्मा ने इंडोनेशिया की एनकेडीए प्रतिवी को एक घंटे तीन मिनट के संघर्ष में 21-19, 18-21, 21-14 से मात दी। अब सेमीफाइनल में उन्नति का मुकाबला तन्वी शर्मा से होगा। महिला युगल में गायत्री गोपीचंद व त्रिशा जॉली को वॉकओवर मिला क्योंकि उनकी फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वी मार्गोट लैम्बर्ट व केमिली पोगनैंट बीमारी के कारण हट गईं।मिश्रित युगल में सात्विक रेड्डी कन्नपुरम व रेशिका ने हमवतन विराज कुवले व रुतुपर्णा पांडा को सीधे गेम में 21-8, 21-14 से शिकस्त दी। पुरुष युगल में थाईलैंड के पीराचाई व पक्कापोन को वॉकओवर मिला, क्योंकि चीनी ताइपे के चेन चेंगव लियू कुआंग चोट के कारण नहीं खेले। इंडोनेशिया के रेमंड इंद्र व निकोलौस जोकिन ने भारत के साई प्रतीक के व रूबन कुमार को 20-22, 21-13, 21-9 से हराया। इंडोनेशिया के चालोएमपोन व वोरापोल ने भारत के हरिहरन व एमआर अर्जुन को 10-21, 21-12, 21-13 से हराकर उलटफेर किया। पुरुष एकल में इंडोनेशिया के प्रदिस्का बागास ने भारत के तुषार सुवीर को तीन सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में 19-21, 21-19, 21-9 से पराजित किया।फ्रांस के अर्नौड मर्केल ने मलयेशिया के ली ज़ी जिया के चोट के कारण मैच छोड़ने पर जीत दर्ज की। प्रतियाेगिता के मिश्रित युगल में इंडोनेशिया के जफर हिदायतुल्लाह व रिजिंनी के नेस्टिन ने इंग्लैंड के कैलम हेमिंग व एस्टेल वैन लीवन को 21-8, 21-14 से हराकर उलटफेर किया। मलयेशिया के वी यी हर्न और वैनी गोबी ने इंडोनेशिया के एम नवफ के व इंदाह सी सारी जामिल को 21-15, 21-14 से मात दी। इंडोनेशिया के रेहान नौफल व मेलाती देवा ने स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर व जूली को हराया।महिला एकल में जापान की रिको गुंजी ने भारत की तस्नीम मीर को 21-11, 21-11 से हराया। थाईलैंड की सुपानिदा कटेथोंग ने मलयेशिया की वांग लिंग चिंग को 21-13, 21-13 से मात दी। महिला युगल में यूक्रेन की पोलिना बुह्रोवा व येव्हेनिया कांतमिर ने भारत की अश्विनी भट्ट के. व शिखा गौतम को 45 मिनट चले मैच में 13-21, 21-12, 22-20 से पराजित किया।