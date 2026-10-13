Lucknow News: लविवि में आईसीटी पर दो सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स संपन्न

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समापन कार्यक्रम में राजेंद्र विश्वविद्यालय बलांगीर (ओडिशा) के कुलपति प्रो. बीबी मलिक मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता लविवि के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी ने की। दोनों ने शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम और दक्ष बनने का आह्वान किया। उन्होंने डिजिटल शिक्षण, नवाचार तथा शिक्षा में आईसीटी के बढ़ते इस्तेमाल पर जोर दिया। कोर्स के दौरान देशभर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मूक्स, डिजिटल पेडागॉजी और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए।समापन सत्र में छत्रपति शाहू जी महाराज विवि और दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के पूर्व कुलपति प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सही व संतुलित इस्तेमाल छात्रों के सीखने के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के निदेशक प्रो. दिनेश कुमार और शिक्षा संकाय के समन्वयक प्रो. मुनेश कुमार ने सफल आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई।