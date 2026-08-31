Lucknow News: प्लॉट के नाम पर दो लोगों से 71.85 लाख रुपये ठगे
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 31 Aug 2026 01:57 AM IST
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लखनऊ। सरोजनीनगर और बिजनौर में जालसाजों ने प्लॉट के नाम पर दो लोगों से 71.85 लाख रुपये ठग लिए। दोनों मामलों में पीड़ितों ने संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई है।
रायबरेली के मलिकमऊ काॅलोनी निवासी रजनीश कुमार सिंह ने बिजनाैर के औरंगाबाद जागीर निवासी राजकमल मिश्रा पर 36.85 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। रजनीश के मुताबिक, आरोपी ने जमीन बेचने का सौदा तय किया और बताया कि प्लॉट आईसीआईसीआई बैंक में बंधक है। उसने लोन चुकाने के बाद एनओसी देने की बात कही। इस पर उन्होंने पूरी रकम दे दी। आरोप है कि आरोपी ने बैंक की फर्जी एनओसी दे दी और रकम मांगने पर धमकाया। थाना प्रभारी बिजनौर कपिल गौतम ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है।
वहीं, सरोजनीनगर निवासी दीपक विश्वकर्मा ने गहरू निवासी विकास यादव समेत तीन लोगों पर 35 लाख रुपये लेने के बाद प्लॉट की रजिस्ट्री न करने का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर राजेदव राय प्रजापति ने बताया कि पीड़ित और आरोपियों को बुलाया जाएगा। बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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रायबरेली के मलिकमऊ काॅलोनी निवासी रजनीश कुमार सिंह ने बिजनाैर के औरंगाबाद जागीर निवासी राजकमल मिश्रा पर 36.85 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। रजनीश के मुताबिक, आरोपी ने जमीन बेचने का सौदा तय किया और बताया कि प्लॉट आईसीआईसीआई बैंक में बंधक है। उसने लोन चुकाने के बाद एनओसी देने की बात कही। इस पर उन्होंने पूरी रकम दे दी। आरोप है कि आरोपी ने बैंक की फर्जी एनओसी दे दी और रकम मांगने पर धमकाया। थाना प्रभारी बिजनौर कपिल गौतम ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है।
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वहीं, सरोजनीनगर निवासी दीपक विश्वकर्मा ने गहरू निवासी विकास यादव समेत तीन लोगों पर 35 लाख रुपये लेने के बाद प्लॉट की रजिस्ट्री न करने का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर राजेदव राय प्रजापति ने बताया कि पीड़ित और आरोपियों को बुलाया जाएगा। बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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