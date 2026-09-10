Lucknow News: कार शोरूम कर्मचारी समेत दो ने लगाया फंदा
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 10 Sep 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। सैरपुर व दुबग्गा में कार शोरूम कर्मचारी समेत दो लोगों ने खुदकुशी कर ली। दोनों मामलों में घरवालों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। सैरपुर के कमलाबाद बढ़ौली निवासी अजीत यादव (22) विकासनगर स्थित कार शोरूम में काम करते थे। वह मां रामा देवी के साथ रहते थे। मंगलवार देर रात मां ने उन्हें कमरे में मृत पाया। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी मनोज कुमार कोरी ने बताया कि जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला।
उधर, दुबग्गा के बरावन कला निवासी पेंटर मुन्ना (35) पत्नी से अलगाव के बाद परेशान रहने लगे थे। मंगलवार रात आठ बजे भतीजी खाने के लिए बुलाने पहुंची तो वह कमरे में लटके मिले। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
विज्ञापन
उधर, दुबग्गा के बरावन कला निवासी पेंटर मुन्ना (35) पत्नी से अलगाव के बाद परेशान रहने लगे थे। मंगलवार रात आठ बजे भतीजी खाने के लिए बुलाने पहुंची तो वह कमरे में लटके मिले। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
विज्ञापन