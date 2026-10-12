फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Two new power substations will provide relief to 10,000 consumers in Gomti Nagar

Lucknow News: गोमतीनगर के 10 हजार उपभोक्ताओं को राहत देंगे दो नए बिजलीघर

Mon, 12 Oct 2026 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Two new power substations will provide relief to 10,000 consumers in Gomti Nagar
गोमतीनगर में बने नए बिजलीघर व कंट्रोल रूम। 
लखनऊ। गोमतीनगर इलाके में दो नए बिजलीघर विनम्रखंड और विशेषखंड बनकर तैयार हो गए हैं। इससे करीब 10 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इनमें से विनम्रखंड बिजलीघर हफ्ते भर पहले चालू हो चुका है। विशेषखंड बिजलीघर 15 दिन में शुरू हो जाएगा। बिजली विभाग ने बिजलीघर बनाने पर करीब 33 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इनके लिए एलडीए ने निशुल्क जमीन दी थी।
विज्ञापन

दोनों बिजलीघरों की क्षमता 20-20 एमवीए है। इनमें 10-10 एमवी के दो-दो पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। बिजलीघरों को बनाने की शुरुआत जनवरी में हुई थी। विनम्रखंड बिजलीघर के निर्माण के दौरान वन विभाग की एनओसी का पेच फंसने से कुछ दिन काम रुका भी था। बावजूद इसके करीब नौ महीने में दोनों बिजलीघर बनकर तैयार हो गए।
विज्ञापन



गर्मी में बिजली संकट से मिलेगी राहत
नए बिजलीघरों के चालू होने से विभूतिखंड, मंत्री आवास और विराजखंड बिजलीघरों के करीब 15 हजार उपभोक्ताओं को अगले साल की गर्मी में बिजली संकट से राहत मिलेगी। नए बिजलीघरों पर इन बिजलीघरों के उपभोक्ताओं का भार ट्रांसफर होने से ओवरलोडिंग कम होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन



वास्तुखंड, मल्हौर रोड को अब विनम्रखंड से बिजली
विनम्रखंड बिजलीघर से वास्तुखंड, विनम्रखंड, मल्हौर रोड सहित आसपास के इलाके में आपूर्ति होगी। विशेषखंड बिजलीघर से विशेषखंड, विक्रांतखंड और विभूतिखंड के उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी। हालांकि, विभूतिखंड का आंशिक हिस्सा ही विशेषखंड बिजलीघर से रोशन होगा। विनम्रखंड, वास्तुखंड, मल्हौर रोड को अभी विराजखंड, कमता व मंत्री आवास बिजलीघर से बिजली आपूर्ति होती है।


वर्जन
गोमतीनगर में विनम्रखंड और विशेषखंड के नए बिजलीघर तैयार हो गए हैं। विनम्रखंड बिजलीघर को नो लोड पर चालू करके सिस्टम की निगरानी की जा रही है। इससे नवरात्र में ही उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति होने लगेगी।
- सुशील गर्ग, मुख्य अभियंता, गोमतीनगर जोन

गोमतीनगर में बने नए बिजलीघर व कंट्रोल रूम। 

गोमतीनगर में बने नए बिजलीघर व कंट्रोल रूम। 

गोमतीनगर में बने नए बिजलीघर व कंट्रोल रूम। 

गोमतीनगर में बने नए बिजलीघर व कंट्रोल रूम। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed