यूपी में दो आईपीएस अधिकारियों का तबादला: संकल्प शर्मा को गौतमबुद्धनगर, संतोष मिश्रा को कानपुर की जिम्मेदारी

विज्ञापन

संकल्प शर्मा को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद से स्थानांतरित कर पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं, संतोष कुमार मिश्रा को पीटीएस जालौन में पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद से हटाकर संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत दोनों अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है। संकल्प शर्मा अब गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नरेट की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि संतोष कुमार मिश्रा कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में नई भूमिका निभाएंगे।