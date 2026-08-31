Lucknow News: ट्रक चालक ने लगाया फंदा

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लखनऊ। बंथरा के नरोरा गांव निवासी ट्रक चालक अजय यादव (28) ने अवसाद के चलते आत्महत्या कर ली। अजय के भाई राकेश ने बताया कि अजय ने शनिवार रात कमरे में गमछे के सहारे पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। इंस्पेक्टर राणा राजेश सिंह ने बताया कि परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। अजय के परिवार में पिता विजय और मां कांति हैं। इसी साल छह मई को उनके मंझले भाई विजय बहादुर की सड़क हादसे में मौत हुई थी। अजय अविवाहित थे।