Lucknow News: नुक्कड़ नाटक के जरिये दिया नशामुक्ति का संदेश

यह आयोजन श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से संचालित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के अंतर्गत किया गया। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। नुक्कड़ नाटक से विद्यार्थियों ने दिखाया कि नशे की लत व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके परिवार, शिक्षा, कॅरिअर और सामाजिक जीवन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। उन्होंने यह संदेश दिया कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए चिंता का विषय है। युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे से स्वयं दूर रहें, अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। सकारात्मक जीवनशैली अपनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।