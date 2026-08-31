Lucknow News: पूर्व छात्र नेता रवींद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:26 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:26 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र नेता रवींद्र सिंह की 47वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि रवींद्र सिंह ने अपने संघर्ष, विचारों और जनहित के प्रति समर्पण से जो राजनीतिक विरासत छोड़ी है, वह आज भी युवाओं और समाज को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। आयोजक पंकज सिंह ने बताया कि वे पहले ऐसे विधायक रहे जिनको गोरखपुर विवि व लखनऊ विवि के छात्रसंघ का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। वे 1977 में जनता पार्टी से कौड़ीराम विधानसभा से विधायक चुने गए थे। इस अवसर पर लविवि के पूर्व अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव, बजरंगी सिंह (बब्बू), अभिषेक सिंह आशु, जेपी सिंह, अजीत सिंह, विनय कुमार शाही, शोएब खान, विनोद शाही, अर्पित सिंह, अभिषेक सिंह, नेहा सिंह, डाॅ. राजश्री, प्रियदर्शिनी सिंह आदि मौजूद रहे।
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