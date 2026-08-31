Lucknow News: बिजली गुल होने से नटखेड़ा की कुटिया वाली गली में गहराया जलसंकट, लो वोल्टेज ने बढ़ाई आफत

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आलमबाग नटखेड़ा रोड युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष अरोड़ा ने बताया कि रविवार सुबह करीब 7:15 बजे बिजली के बॉक्स में तकनीकी खराबी आने से पूरे क्षेत्र की सप्लाई अचानक ठप हो गई। इसकी सूचना तुरंत विद्युत विभाग के एसडीओ भूषण प्रधान को दी गई। मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने मशक्कत के बाद सुबह करीब 10:45 बजे आपूर्ति बहाल की। हालांकि, बिजली आते ही लो-वोल्टेज की समस्या खड़ी हो गई, जिससे घरों में लगे पानी के मोटर और बिजली उपकरण शो-पीस बने रहे।मनीष अरोड़ा के अनुसार, इस क्षेत्र में जंक्शन बॉक्स की खराबी पुरानी समस्या है। बीते दिन भी बॉक्स में आग लगने के कारण दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपूर्ति ठप रही थी। लाइनमैन ने अस्थायी तौर पर खराबी ठीक तो कर दी, लेकिन वोल्टेज सामान्य न होने से आए दिन किल्लत बनी रहती है।बार-बार बिजली गुल होने और लो वोल्टेज से आहत स्थानीय व्यापारियों व निवासियों का कहना है कि इसका सीधा असर उनके कारोबार और घरेलू पानी की आपूर्ति पर पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों से जंक्शन बॉक्स की तुरंत स्थायी मरम्मत कराने और वोल्टेज की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है।