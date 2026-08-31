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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Water crisis deepens in Natkheda's 'Kutiya Wali Gali' due to power outage; low voltage compounds the trouble.

Lucknow News: बिजली गुल होने से नटखेड़ा की कुटिया वाली गली में गहराया जलसंकट, लो वोल्टेज ने बढ़ाई आफत

Mon, 31 Aug 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:21 AM IST
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Water crisis deepens in Natkheda's 'Kutiya Wali Gali' due to power outage; low voltage compounds the trouble.
फॉल्ट की मरम्मत करता बिजली कर्मी।
लखनऊ। आलमबाग के नटखेड़ा रोड स्थित कुटिया वाली गली में रविवार को बिजली आपूर्ति ठप होने से स्थानीय निवासियों को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। सुबह बिजली गुल होने के कारण नलों में पानी नहीं आया, जिससे दैनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहे। करीब साढ़े तीन घंटे बाद आपूर्ति बहाल जरूर हुई, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या ने लोगों की दुश्वारियां और बढ़ा दीं।
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साढ़े तीन घंटे बाद आई बिजली, फिर भी राहत नहीं

आलमबाग नटखेड़ा रोड युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष अरोड़ा ने बताया कि रविवार सुबह करीब 7:15 बजे बिजली के बॉक्स में तकनीकी खराबी आने से पूरे क्षेत्र की सप्लाई अचानक ठप हो गई। इसकी सूचना तुरंत विद्युत विभाग के एसडीओ भूषण प्रधान को दी गई। मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने मशक्कत के बाद सुबह करीब 10:45 बजे आपूर्ति बहाल की। हालांकि, बिजली आते ही लो-वोल्टेज की समस्या खड़ी हो गई, जिससे घरों में लगे पानी के मोटर और बिजली उपकरण शो-पीस बने रहे।
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पहले भी लग चुकी है बॉक्स में आग

मनीष अरोड़ा के अनुसार, इस क्षेत्र में जंक्शन बॉक्स की खराबी पुरानी समस्या है। बीते दिन भी बॉक्स में आग लगने के कारण दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपूर्ति ठप रही थी। लाइनमैन ने अस्थायी तौर पर खराबी ठीक तो कर दी, लेकिन वोल्टेज सामान्य न होने से आए दिन किल्लत बनी रहती है।
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व्यापारियों और निवासियों में गुस्सा

बार-बार बिजली गुल होने और लो वोल्टेज से आहत स्थानीय व्यापारियों व निवासियों का कहना है कि इसका सीधा असर उनके कारोबार और घरेलू पानी की आपूर्ति पर पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों से जंक्शन बॉक्स की तुरंत स्थायी मरम्मत कराने और वोल्टेज की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है।

फॉल्ट की मरम्मत करता बिजली कर्मी।

फॉल्ट की मरम्मत करता बिजली कर्मी।

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