Lucknow News: लाइन में फॉल्ट से ढाई घंटे गुल रही 200 गांवोंं की बिजली
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:21 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:21 AM IST
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नगराम। समेसी पावर हाउस से पोषित समेसी टाउन, बहरौली, मीरखनगर और नगराम समेत चारों 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति दोपहर एक बजे ठप हो गई। इन फीडरों से जुड़े करीब 200 गांवों के उपभोक्ताओं को करीब ढाई घंटे तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बिजली निगम के जिम्मेदारों ने बताया गया कि पैनल की सीटी बदलने के लिए शटडाउन लिया गया था। सीटी बदलने के बाद फीडर चालू किया गया। लाइन में फाॅल्ट आने से आपूर्ति दोबारा ठप हो गई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि यदि सीटी बदलने का कार्य शटडाउन के दौरान ही कर लिया जाता तो दोबारा बिजली बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अवर अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि 33 केवी इनकमिंग पैनल में मरम्मत कार्य के चलते 132 केवी खुजेहटा पावर हाउस से शटडाउन लिया गया था। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद शाम करीब चार बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
खंभा टूटने से 12 घंटे गुल रही दो गांवों की बिजली
माल। गहदों फीडर से जुड़े थरी गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे जंगलीश्वर महादेव मंदिर के पास बिजली का खंभा टूट गया। इससे थरी और सेखवापुर गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली कर्मचारियों ने दूसरा खंभा लगाया, तब करीब 12 घंटे बाद शाम 7:30 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। जेई राजकुमार ने बताया कि बारिश के कारण खंभा टूट गया था। (संवाद)
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बिजली निगम के जिम्मेदारों ने बताया गया कि पैनल की सीटी बदलने के लिए शटडाउन लिया गया था। सीटी बदलने के बाद फीडर चालू किया गया। लाइन में फाॅल्ट आने से आपूर्ति दोबारा ठप हो गई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि यदि सीटी बदलने का कार्य शटडाउन के दौरान ही कर लिया जाता तो दोबारा बिजली बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अवर अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि 33 केवी इनकमिंग पैनल में मरम्मत कार्य के चलते 132 केवी खुजेहटा पावर हाउस से शटडाउन लिया गया था। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद शाम करीब चार बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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खंभा टूटने से 12 घंटे गुल रही दो गांवों की बिजली
माल। गहदों फीडर से जुड़े थरी गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे जंगलीश्वर महादेव मंदिर के पास बिजली का खंभा टूट गया। इससे थरी और सेखवापुर गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली कर्मचारियों ने दूसरा खंभा लगाया, तब करीब 12 घंटे बाद शाम 7:30 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। जेई राजकुमार ने बताया कि बारिश के कारण खंभा टूट गया था। (संवाद)
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