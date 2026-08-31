Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:22 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:22 AM IST
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नाट्य प्रस्तुति
शंकर शेष के चर्चित रक्तबीज नाटक की प्रस्तुति गोमतीनगर के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम सात बजे से।
मुक्ति दिवस
बारा समाज कल्याण समिति की ओर से विमुक्त दिवस (मुक्ति दिवस) कैसरबाग स्थित गांधी भवन में सुबह 10 बजे से।
धरना प्रदर्शन
दिव्यांग महागठबंधन उत्तर प्रदेश की ओर से अंतरजनपदीय स्थानांतरण मामले को लेकर धरना प्रदर्शन ईको गार्डन में सुबह 10 बजे से।
दादी-नानी की कहानी
लोक संस्कृति शोध संस्थान की ओर से दादी-नानी की कहानी कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय कमलाबाद बढ़ौली, छठा मील सीतापुर रोड पर सुबह नौ बजे से।
सम्मान समारोह
अवध भारती संस्थान की ओर से सूबेदार राजदेवी अवधी सम्मान अलंकरण समारोह बीकेटी स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सुबह 11 बजे से।
स्थापना दिवस
राष्ट्र धर्म हिंदी मासिक पत्रिका का स्थापना दिवस राजेंद्र नगर स्थित नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज में दोपहर चार बजे से।
कथक नृत्य
दो दिवसीय पारंपरिक कथक नृत्य कार्यक्रम गोमतीनगर के विपिन खंड स्थित उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में शाम 5:30 बजे से।
कन्या उत्सव
शुभ कन्या उत्सव चिनहट स्थित महात्मा गांधी 50 एमसीएच में सुबह 11 बजे से।
उद्घाटन
राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा के हाथों ऐशबाग रामलीला मैदान में नवनिर्मित दो गेटों का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे।
अभियान
भाजपा के सेवा संकल्प अभियान की कार्यशाला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 9:45 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और स्मृति ईरानी समेत उपस्थित रहेंगे।
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शंकर शेष के चर्चित रक्तबीज नाटक की प्रस्तुति गोमतीनगर के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम सात बजे से।
मुक्ति दिवस
बारा समाज कल्याण समिति की ओर से विमुक्त दिवस (मुक्ति दिवस) कैसरबाग स्थित गांधी भवन में सुबह 10 बजे से।
धरना प्रदर्शन
दिव्यांग महागठबंधन उत्तर प्रदेश की ओर से अंतरजनपदीय स्थानांतरण मामले को लेकर धरना प्रदर्शन ईको गार्डन में सुबह 10 बजे से।
दादी-नानी की कहानी
लोक संस्कृति शोध संस्थान की ओर से दादी-नानी की कहानी कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय कमलाबाद बढ़ौली, छठा मील सीतापुर रोड पर सुबह नौ बजे से।
सम्मान समारोह
अवध भारती संस्थान की ओर से सूबेदार राजदेवी अवधी सम्मान अलंकरण समारोह बीकेटी स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सुबह 11 बजे से।
स्थापना दिवस
राष्ट्र धर्म हिंदी मासिक पत्रिका का स्थापना दिवस राजेंद्र नगर स्थित नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज में दोपहर चार बजे से।
कथक नृत्य
दो दिवसीय पारंपरिक कथक नृत्य कार्यक्रम गोमतीनगर के विपिन खंड स्थित उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में शाम 5:30 बजे से।
कन्या उत्सव
शुभ कन्या उत्सव चिनहट स्थित महात्मा गांधी 50 एमसीएच में सुबह 11 बजे से।
उद्घाटन
राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा के हाथों ऐशबाग रामलीला मैदान में नवनिर्मित दो गेटों का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे।
अभियान
भाजपा के सेवा संकल्प अभियान की कार्यशाला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 9:45 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और स्मृति ईरानी समेत उपस्थित रहेंगे।
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