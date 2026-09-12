Lucknow News: लखनऊ के रास्ते अमृतसर जाने वाली ट्रेनें रोककर चलेंगी

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लखनऊ। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के सानेहवाल-लुधियाना रेलखंड पर स्थित ढंढारी कलां यार्ड में ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इस कारण लखनऊ के रास्ते अमृतसर के लिए चलने वाली ट्रेनों को बीच में रोककर चलाया जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 14623 वाराणसी-छेहरटा एक्सप्रेस, 14617 पूर्णिया-अमृतसर एक्सप्रेस, 14673 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस शुक्रवार को रास्ते में क्रमश: 120, 110, 100 मिनट रोककर चलाई गईं। 14617 पूर्णिया-अमृतसर एक्सप्रेस और 14649 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस 11 व 13 सितंबर को मुरादाबाद, अंबाला कैंट में डेढ़-डेढ़ घंटे रोककर चलाई जाएंगी। ट्रेन 12317 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस 13 सितंबर को मुरादाबाद में 45 मिनट और अंबाला कैंट में 45 मिनट रोककर चलाई जाएगी।