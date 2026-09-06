Lucknow News: प्रशिक्षु पीसीएस अधिकारियों ने समझी कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया

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उन्होंने प्लांट में लगी मशीनों और संचालित इकाइयों का अवलोकन किया। शिवरी प्लांट को पहले भी प्रशिक्षण व अध्ययन के लिए चुना गया है। मई 2026 में 107 प्रशिक्षु अधिकारियों ने इसका दौरा किया था। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भी यहां प्रशिक्षण लिया। फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ के 36 नगर निगम अधिकारियों ने लखनऊ की कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को देखा था। अगस्त 2026 में कोलकाता नगर निगम की टीम ने भी प्लांट का निरीक्षण किया।

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लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में चल रहे 91वें आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 48 प्रशिक्षु पीसीएस अफसरों ने शनिवार को शिवरी स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का भ्रमण किया। अफसरों ने कूड़े के प्रसंस्करण, निस्तारण और उससे निकलने वाले पदार्थों के इस्तेमाल की प्रक्रिया समझी।