Lucknow News: कोर्ट परिसर में इंस्पेक्टर से अधिवक्ता ने की बदसलूकी

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इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के अनुसार, वह अपने हमराह दरोगा विवेक वर्मा और कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र तिवारी के साथ कस्टम कोर्ट रिमांड लेने पहुंचे थे। तभी अधिवक्ता केएम मिश्रा ने दो साथियों के साथ उन्हें धमकाया। अधिवक्ता ने इंस्पेक्टर पर उसका मुकदमा न लिखने और काम न करने का आरोप लगाया। इंस्पेक्टर ने गलत काम करने से मना किया तो अधिवक्ता आग बबूला हो गया। उसने इंस्पेक्टर को ठीक करने और कचहरी में न आने देने की धमकी दी। करीब डेढ़ घंटे तक आरोपी कोर्ट परिसर में चिल्लाकर इंस्पेक्टर का अपमान करता रहा।इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, उन्हें डराने और धमकाने की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दो टीमें गठित की हैं।