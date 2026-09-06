Lucknow News: कॉलेज के बाहर युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, तीन नामजद

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युवराज ने बताया कि उसकी चचेरी बहन से आरोपियों की बातचीत होती थी। इसी विवाद को सुलझाने वह तेजस और प्रकाश के साथ आरोपियों के पास गया था। बातचीत के दौरान आरोपियों ने तेजस पर चाकू से वार कर दिया। तेजस लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग निकले। घायल तेजस को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंस्पेक्टर संजय सिंह के अनुसार, पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

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बख्शी का तालाब। कुम्हरावां रोड स्थित आरआर कॉलेज के गेट के बाहर तीन छात्रों ने तेजस श्रीवास्तव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तेजस के दोस्त युवराज सिंह ने आयुष तिवारी, उमंग और आसिफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।