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देश में सुलग रहे हजारों जंतर-मंतर : नेहा बोरा

Thu, 17 Sep 2026 02:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:47 AM IST
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Thousands of Jantar-Mantars Smoldering Across the Country: Neha Bora
गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा
लखनऊ। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के देशव्यापी जेन-जी राइजिंग अभियान के तहत बुधवार को रेजीडेंसी के पास स्थित गांधी प्रेक्षागृह में ‘लखनऊ विद जेन-जी’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि देशभर में इस समय हजारों जंतर-मंतर सुलग रहे हैं। कहा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नफरत और खौफ का पर्याय बन चुका है।
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नेहा बोरा ने पिछले दिनों लखनऊ विवि में फीस वृद्धि का विरोध कर रहे छात्रों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया और बीबीएयू में छात्रा की मौत के बाद विरोध कर रहे छात्रों के निलंबन को भी तानाशाही करार दिया। कविताई वाले लहजे में उन्होंने कहा कि वह मंजिल उस उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है जहां 26 हजार स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है, जहां निर्दोषों को एनकाउंटर के नाम पर गोली मार दी जाती है, जहां आए दिन पेपर लीक होते हैं। आइसा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनीष कुमार, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन (आरवाईए) के उत्तर प्रदेश सचिव सुनील मौर्य, सामाजिक कार्यकर्ता इरफान, कॉमरेड लाल बहादुर सिंह, मेडुस्सा, मेघनाद, अस्वमित के अलावा जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में युवाओं को भोजन कराने पर चर्चा में आए जुनैद ने भी संबोधित किया।
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युवाओं से ज्यादा बुजुर्ग नजर आए

यूं तो यह आयोजन जेन-जी के लिए विशेष तौर पर आयोजित किया गया था लेकिन इसमें युवाओं की संख्या बेहद कम नजर आई तो वहीं 35 से लेकर 70 साल तक के लोगों की खासी संख्या प्रेक्षागृह में मौजूद रही।
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रही कड़ी सुरक्षा

गांधी प्रेक्षागृह के बाहर सड़क से लेकर भीतर तक इस आयोजन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिला प्रशासन सतर्क था और भारी पुलिस बल तैनात था। कई लोगों के तो पेन तक बाहर रखवा लिए गए। हॉल के अंदर न सिर्फ वर्दीधारियों की मौजूदगी थी बल्कि साधारण कपड़ों में भी पुरुष व महिला पुलिसकर्मी अच्छी संख्या में मौजूद थीं।

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

गांधी भवन में लोगों को संबोधित करतीं नेहा बोरा

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