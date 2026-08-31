Lucknow News: अधिवक्ता के घर के ताले तोड़कर 45 लाख की चोरी

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अनघ के मुताबिक, वह 22 अगस्त को जरूरी काम से दिल्ली गए थे। 25 अगस्त को पत्नी शिवा सीतापुर मायके चली गईं। 26 अगस्त की रात बड़े भाई अलख, बहन प्रिया और माता-पिता भी दिल्ली-एनसीआर चले गए। रविवार सुबह करीब 9:20 बजे लौटे तो घर का सामान बिखरा था और दो कमरों के बेड के गद्दे हटे मिले। चोर पूजा कक्ष की अलमारी के लॉकर काटकर करीब 43 लाख रुपये के जेवर और दो लाख रुपये नकद ले गए।दीवार पर मिले फुटप्रिंटसूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। फोरेंसिक टीम को मकान की दीवार पर फुटप्रिंट मिले हैं। अधिवक्ता ने दोपहर करीब 1:30 बजे थाने पहुंचकर तहरीर दी। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि घर के सामने होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। चोरों की पहचान के लिए दो टीमें लगाई गई हैं।