Lucknow News: बैंक प्रबंधक के घर 42 लाख की चोरी

विज्ञापन



सरिता के अनुसार, नौकरानी उपासना और उसकी मां आरती कई वर्षों से उनके घर में काम कर रही थीं। सितंबर 2025 में पति के इलाज के लिए उन्होंने लॉकर में 12 लाख रुपये और करीब 30 लाख रुपये के सोने के जेवर रखे थे। कुछ दिन पहले लॉकर खोलने पर नकदी और जेवर गायब थे। उन्हों उपासना, उसकी मां आरती और पति नितीश वर्मा पर चोरी का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर अजय नारायण सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। साक्ष्यों और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

लखनऊ। इंदिरानगर के मानस सिटी निवासी एसबीआई शाखा प्रबंधक सरिता वर्मा के घर से 42 लाख रुपये की चोरी हुई है। उन्होंने नौकरानी, उसके पति और मां पर चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।