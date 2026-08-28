Lucknow News: युवा बोले, उन्हें साथ लेकर नीतियां बनाए सरकार

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चर्चा के दौरान शिक्षा, जल शक्ति, कृषि-सिंचाई और स्थानीय समस्याओं पर युवाओं की ओर से सुझाव दिए गए। इन सुझावों को एक नीति-पत्र में संकलित कर मंत्री को सौंपा गया। स्वतंत्र देव सिंह ने हर सुझाव को गंभीरता से सुना। उन्होंने कई मामलों में जिला अधिकारियों को मौके पर फोन कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा, सड़कों पर होने के बजाय, अब युवा नीति की मेज पर है और यह अहसास कहीं बेहतर है।युवा नीति के निदेशकों अच्युत और सक्षम ने बताया कि युवा नीति का लक्ष्य युवाओं के साथ मिलकर नीतियां बनाना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की युवा प्रतिनिधि सदफ ने कहा कि ऐसा संवाद युवाओं को आत्मविश्वास देता है। यह उन्हें भारत का वैश्विक मंच पर बेहतर प्रतिनिधित्व करने में मदद करेगा। इस दौरान रश्मि रंजन साहू (कानपुर), देशना जैन व नबील (बहराइच), सोनाक्षी (हरदोई), अनुराग द्विवेदी (रायबरेली), बुशरा फातिमा व बलजीत सिंह (लखनऊ), रत्ना प्रिया (बाराबंकी) और अश्विन मिश्रा (प्रतापगढ़) समेत अलग-अलग जिलों के करीब 50 युवा शामिल हुए।