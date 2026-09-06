Lucknow News: यूपी टीम ने एक स्वर्ण समेत चार पदक जीते

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लखनऊ। जम्मू के भगवती नगर इंडोर स्टेडियम में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय वोवीनाम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में यूपी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता। उत्तर प्रदेश वोवीनाम एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण गर्ग ने बताया कि लखनऊ की रुमाना सुहैल ने सीनियर फाइट के अंडर-70 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तानिया सुहैल ने जूनियर फाइट अंडर-64 किलोग्राम और आनंदिता पांडेय ने जूनियर फाइट अंडर-60 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीता। प्रिंस मौर्या ने जूनियर फाइट अंडर-46 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।