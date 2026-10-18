Lucknow News: अब धीरे-धीरे गिरेगा रात का पारा

लखनऊ। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होने से प्रदेश में मौसम स्थिर होने लगा है। राजधानी में अगले सप्ताह मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान दिन के पारे में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट के आसार हैं। इससे दिन में धूप से गर्माहट का अहसास होता रहेगा, लेकिन रात में धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने लगेगी।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार आने वालों दिनों में धूप खिलेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस पर लगभग स्थिर रहा।