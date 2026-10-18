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Lucknow News: केआर मंगलम में अंतरविद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता

Sun, 18 Oct 2026 02:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:20 AM IST
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Inter-school Chess Competition at KR Mangalam
लखनऊ। केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल में 10 अक्तूबर को अंतरविद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 200 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। शुभारंभ प्रधानाचार्या भारती मनकानी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी व लक्ष्मण पुरस्कार विजेता अबू हुबैदा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सात चक्रों में अंडर-9 से अंडर-17 वर्ग तक के मुकाबले हुए। विजेताओं को परसा नकवी और प्रधानाचार्या ने पदक व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
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