Lucknow News: केआर मंगलम में अंतरविद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:20 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल में 10 अक्तूबर को अंतरविद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 200 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। शुभारंभ प्रधानाचार्या भारती मनकानी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी व लक्ष्मण पुरस्कार विजेता अबू हुबैदा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सात चक्रों में अंडर-9 से अंडर-17 वर्ग तक के मुकाबले हुए। विजेताओं को परसा नकवी और प्रधानाचार्या ने पदक व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
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