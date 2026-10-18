फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Talent of special-needs children showcased on the Ramlila stage

Lucknow News: रामलीला के मंच पर दिखा विशेष बच्चों का हुनर

Sun, 18 Oct 2026 02:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Talent of special-needs children showcased on the Ramlila stage
विज्ञापन


लखनऊ। रामलीला के मंच पर विशेष बच्चों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का ऐसा रंग दिखाया कि दर्शक भावविभोर हो गए। अलीगंज के सेक्टर-सी स्थित चेतना संस्थान में क्राफ्टिजन फाउंडेशन और चेतना संस्थान की ओर से दशहरा मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने राम जन्म से रावण वध और राम के राज्याभिषेक तक की रामलीला प्रस्तुत की।
इसके बाद टैलेंट शो में बच्चों ने गीत और अन्य प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा दिखाई। विशिष्ट अतिथि प्रज्ञा त्रिपाठी की तीन वर्षीय बेटी प्रिया ने हनुमान से जुड़ा गीत सुनाया।
विज्ञापन

मेले में चेतना संस्थान, रेनबो सोसाइटी, पायसम, आशा ज्योति और सीमा सेवा संस्थान के स्टॉल लगाए गए। यहां बच्चों के बनाए दीपावली के दीये, मोमबत्तियां, साबुन, गृह सज्जा की वस्तुएं और अन्य हस्तनिर्मित उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्य अतिथि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के उप निदेशक संजय कुमार सिंह ने बच्चों के हुनर की सराहना की। जिला रोजगार अधिकारी प्रज्ञा त्रिपाठी ने विशेष बच्चों के लिए रोजगार मेला आयोजित कराने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed