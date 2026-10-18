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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   From temples to puja pandals, chants in praise of Goddess Durga resound

Lucknow News: मंदिरों से पूजा पंडालों तक मां दुर्गा की जय-जयकार

Sun, 18 Oct 2026 02:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:24 AM IST
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From temples to puja pandals, chants in praise of Goddess Durga resound
शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।
लखनऊ। शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर शनिवार को राजधानी के मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना हुई। सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। कहीं पारंपरिक विधि-विधान से पूजा हुई तो कहीं आकर्षक सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव की रौनक बढ़ाई।
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जानकीपुरम में राम मंदिर की थीम पर बने पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। अलीगंज के चंद्रशेखर पार्क में बंगाली रीति-रिवाजों से पूजा हुई। ढाक की गूंज और धार्मिक अनुष्ठानों ने माहौल भक्तिमय बनाया। रवींद्रपल्ली में 18 फीट ऊंची पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। सहारा स्टेट और महानगर के रहीमनगर में भी पूजा-अर्चना और सांस्कृतिक आयोजन हुए। वहीं, निरालानगर स्थित रामकृष्ण मठ में मंगला आरती और विशेष अनुष्ठानों में श्रद्धालु शामिल हुए।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

शहर में सजे दुर्गा पंडालों में आयोजित डांडिया, गरबा व धुनुचि नृत्य।

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