Lucknow News: राधा-कृष्ण के शाश्वत प्रेम की संगीतमय गाथा ने मोहा मन

लखनऊ। राधा-कृष्ण के प्रेम, भक्ति और विरह की कथा मंगलवार शाम कैसरबाग स्थित कला मंडपम ऑडिटोरियम में संगीत, नृत्य और अभिनय के रंगों में जीवंत हो उठी। राधे कृष्ण-शाश्वत प्रेम की संगीतमय गाथा में वृंदावन की भावभूमि से लेकर राधा-कृष्ण के शाश्वत प्रेम तक की कथा को प्रभावी ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया गया। नाटिका का निर्देशन व नृत्य संयोजन कुलजीत राजवंत सिंह ने किया, जबकि लेखन पल्लवी अमित का रहा। नृत्य की लय, भावपूर्ण अभिनय और मनोहारी वेशभूषा ने दर्शकों को आखिर तक बांधे रखा। इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 312 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मधु कमानी समेत जिला पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आयोजन की संकल्पना व क्रियान्वयन डिस्ट्रिक्ट ईएसओ शिखा भार्गव और डिस्ट्रिक्ट एडिटर मधु भार्गव ने किया। इसमें सभी इनर व्हील क्लब अध्यक्षाओं का सहयोग रहा।
कैसरबाग स्थित कला मंडपम ऑडिटोरियम में राधे कृष्ण-शाश्वत प्रेम की संगीतमय गाथा पेश करते कलाकार।
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