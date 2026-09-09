Lucknow News: मच्छरों की रोकथाम को नगर निगम ने ड्रोन से किया एंटीलार्वा का छिड़काव

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नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीके श्रीवासतव ने बताया कि बड़े जलभराव वाले क्षेत्रों, तालाबों, पोखरों और अन्य ऐसे स्थानों पर छिड़काव मैनुअल कराना आसान नहीं है। ऐसे स्थानों पर मच्छरों के पनपने की आशंका अधिक रहती है। ड्रोन तकनीक का उपयोग कर इन क्षेत्रों में दवा का छिड़काव किया गया। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि वह आसपास स्वच्छता बनाए रखें।जिन इलाकों में दवा का छिड़काव किया गया, उनमें बटलर पैलेस कॉलोनी झील, मोती झील, नंदा खेड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय मैदान और पीएनटी मैदान शामिल हैं। जानकीपुरम, फैजुल्लागंज, मल्हौर भरवारा, खरगापुर सरसावां, सरोजनीनगर, केसरीखेड़ा, सआदतगंज, हुसैनाबाद, इस्माइलगंज, शहीद भगत प्रथम, शंकरपुरवा, शारदानगर, राजा बिजली पासी, विद्यावती क्षेत्र, खरगापुर तालाब, बंधवा तालाब, तपोवन नगर के तालाब, शीश महल तालाब, घंटाघर तालाब, महीपतमऊ तालाब, विनायकी तालाब भी एंटीलार्वा का छिड़काव किया गया।