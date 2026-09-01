Lucknow News: शोध मेधा छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 सितंबर

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शोध मेधा छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर अमिता कनौजिया के अनुसार, शोधार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन जमा करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया गया है। ऑफलाइन आवेदन विवि की वेबसाइट lkouniv.ac.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र के माध्यम से होगा। विवि ने विभागाध्यक्षों और निदेशकों से 10 सितंबर तक आवेदन डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय भेजने के लिए कहा है।