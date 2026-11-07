Lucknow News: दिवाली बाद शुरू हो जाएगा ग्रीन कॉरिडोर का डालीगंज फ्लाईओवर

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ग्रीन कॉरिडोर को डालीगंज से पक्का पुल तक जोड़ने के लिए रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास और डालीगंज चौराहे के ऊपर से 1.1 किलोमीटर लंबा दो लेन का फ्लाईओवर बनाया गया है। सड़क से इसकी ऊंचाई करीब 25 मीटर है। फ्लाईओवर का ढांचा तैयार होने के साथ डामरीकरण और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है।गोमती के किनारे करीब 28 किलोमीटर के दायरे में विकसित किए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर का यह फ्लाईओवर पक्का पुल से समतामूलक चौराहे तक सीधा रास्ता देगा। इससे पुराने लखनऊ की करीब 10 लाख आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। अभी समतामूलक चौराहे से डालीगंज और बसंतकुंज से पक्का पुल तक ग्रीन कॉरिडोर पर आवागमन शुरू है। फ्लाईओवर बनने के कारण पक्का पुल से डालीगंज के बीच का हिस्सा बंद था। इसके शुरू होने से आईआईएम रोड से गोमतीनगर तक बिना जाम में फंसे आवागमन हो जाएगा।Iयह फ्लाईओवर शुरू होने से बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। बसंतकुंज से गोमतीनगर के समतामूलक चौराहे तक पूरे ग्रीन कॉरिडोर पर लोग बिना जाम में फंसे आसानी से आ-जा सकेंगे।I