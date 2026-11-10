मौसम अपडेट: यूपी में कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक, सुबह-शाम ठिठुरन शुरू; जानें अगले पांच दिन तक का पूर्वानुमान

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10 जिलों में 15 डिग्री के आसपास पहुंचा रात का पारा

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अगले तीन दिन सुबह कोहरे और धुंध के आसार

सोमवार सुबह पश्चिमी तराई, अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। कुछ स्थानों पर इसकी सघनता इतनी अधिक रही कि दृश्यता काफी कम हो गई। वाराणसी में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जबकि बरेली में यह महज 100 मीटर दर्ज की गई। राजधानी लखनऊ में भी सुबह दृश्यता घटकर 300 मीटर रह गई।रात के तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ने लगा है। रविवार और सोमवार के बीच प्रदेश के करीब 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हरदोई में पारा गिरकर 14.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।रात के समय तापमान में आ रही गिरावट के चलते सुबह और देर शाम हल्की ठिठुरन महसूस होने लगी है। हालांकि, दिन में धूप निकलने से फिलहाल राहत बनी हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो सोनभद्र में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल कोई प्रभावी मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है। वायुमंडलीय स्थिरता के कारण अगले दो से तीन दिनों तक सुबह हल्के से मध्यम कोहरे और दिन में धुंध का असर बने रहने की संभावना है।अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, सुबह के समय कोहरा छाने के बाद दिन चढ़ने के साथ इसके छंटने और धूप निकलने के आसार हैं। इस दौरान तापमान में भी मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई है।