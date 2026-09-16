Lucknow News: सई नदी में डूबे संदीप का शव मिला

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इंस्पेक्टर राणा राजेश सिंह के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 11 बजे रामगढ़ी-भौकापुर निवासी संदीप ग्रामीणों के साथ नदी में फूल प्रवाहित करने गए थे। अन्य लोग लौट आए लेकिन संदीप घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने तलाश शुरू की। मंगलवार को सामान मिलने के बाद नदी में तलाश की गई। शाम को उनका शव बरामद हुआ। इंस्पेक्टर के मुताबिक, प्रथम दृष्टया नदी में डूबने से मौत की आशंका है। परिवार में पिता बाबूलाल, मां बृजरानी और बड़े भाई मनोज व संजय हैं।

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सरोजनीनगर। बंथरा के मिर्जापुर गांव स्थित भैरव घाट पर जन्माष्टमी के फूल सई नदी में प्रवाहित करते समय डूबे श्रमिक संदीप (29) का शव मंगलवार शाम घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर नदी में उतराता मिला। सुबह घाट के पास झाड़ियों में उनकी चप्पल, कपड़े और मोबाइल फोन मिले थे।