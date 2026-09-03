Lucknow News: दो दिन से लापता युवती का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला

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इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि बुधवार दोपहर साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले दीन मोहम्मद ने पेड़ से युवती का शव लटका देखा। उन्होंने आईईटी के गार्ड को सूचना दी। गार्ड से जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस को घटनास्थल से एक बंद मोबाइल फोन मिला। सिम निकालकर दूसरे फोन में लगाने पर पुलिस ने नीलम के बहनोई राम सिंह से संपर्क किया। राम सिंह और उनकी पत्नी किरन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान नीलम के रूप में की। नीलम मूलरूप से सीतापुर के रामपुर कला की रहने वाली थीं।चार माह से अधिकारी के घर कर रही थी कामकिरन के मुताबिक, नीलम चार माह से परिवहन विभाग में तैनात एक अधिकारी के घर रहकर उनके पिता की देखरेख करती थी। 31 अगस्त की दोपहर वह सब्जी खरीदने की बात कहकर निकली थी। काफी देर तक न लाैटने पर अधिकारी की पत्नी ने नीलम को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद उन्होंने किरन को फोन कर बताया कि नीलम दोपहर करीब ढाई बजे से लापता हैं।गुडंबा पुलिस से की थी शिकायत दर्ज नहीं की थी गुमशुदगीनीलम के लापता होने के बाद उनकी मालकिन, किरन के साथ गुडंबा थाने गई थीं पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज नहीं की। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से नीलम की लोकेशन निकाली और आईईटी स्थित जंगल तक पहुंची लेकिन नीलम का पता नहीं चल सका था। इसके बाद बुधवार सुबह पुलिस ने किरन की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की। डीसीपी का कहना है कि समय से गुमशुदगी दर्ज न करने के आरोप की जांच की जाएगी।सीसीटीवी में अकेले जाती दिखीं नीलमइंस्पेक्टर ने बताया कि अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नीलम 31 अगस्त की दोपहर अकेले सामान्य तरीके से बाहर जाती दिखीं। मालकिन पर लगाए गए हत्या के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। पुलिस को प्रथम दृष्टया आशंका है कि नीलम ने तनाव या किसी दबाव के चलते आत्महत्या की है। मामले की जांच जारी है।