Lucknow News: नस नहीं मिली तो 22 दिन की बच्ची को किया था रेफर

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निगोहां के उदयपुर निवासी दिलीप की 22 दिन की बच्ची को बृहस्पतिवार रात करीब दो बजे बेड पर सोते समय सांप ने काट लिया था। परिजन उसे बाइक से मोहनलालगंज सीएचसी लेकर पहुंचे। आरोप है कि बच्ची को पहले मैटरनिटी विंग से इमरजेंसी ले जाने को कहा गया। इमरजेंसी पहुंचने के बाद परिजनों को रेफर का कागज थमा दिया गया।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बच्ची की हालत गंभीर थी। ड्रिप लगाने के लिए उसकी नस नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में बच्ची को हायर सेंटर भेजने का निर्णय लिया गया। परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी से बाल रोग विभाग तक ले जाने के बाद ईसीजी कर बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया।वहीं, मां पूजा का आरोप है कि समय पर इलाज मिलता तो बच्ची की जान बच सकती थी। समाजसेवी अभयकांत दीक्षित ने सीसीटीवी फुटेज की जांच और डिप्टी सीएम से शिकायत की बात कही है। सीएमओ ने सीएचसी अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है।