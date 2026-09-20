Lucknow News: धोखाधड़ी के तीन आरोपियों को तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार

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इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में साउथ सिटी निवासी हेमंत कुमार राय, सरोजनीनगर निवासी राजेश कुमार सिंह और गोमती एन्क्लेव निवासी निजी बैंककर्मी बृजेश मिश्रा शामिल हैं। आरोप है कि तीनों ने मिलकर श्रेया इंफ्राटेक के नाम से रियल एस्टेट कंपनी बनाई थी। कंपनी का कार्यालय पीजीआई के हैवतमऊ मवैया में खोला गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को उनके क्षेत्रों में प्लॉट दिलाने का वादा करते थे। इसके लिए लोगों से रुपये लिए गए, लेकिन प्लॉट नहीं मिले। पीड़ितों की शिकायत पर तेलंगाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की जांच के दौरान तेलंगाना पुलिस ने 20 से अधिक लोगों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए। जांच में पीजीआई में मौजूद तीन आरोपियों की भूमिका सामने आई। इसके बाद तेलंगाना पुलिस पीजीआई पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी प्लॉट के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं।

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लखनऊ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को प्लॉट दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में तेलंगाना पुलिस ने लखनऊ के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस तीनों को अपने साथ तेलंगाना ले गई।