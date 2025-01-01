Lucknow News: जन्मदिन पर छलके आंसू
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 07 Sep 2026 02:24 AM IST
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तेलीबाग। अपनों से दूर आश्रय गृह में रह रहे असहाय बुजुर्गों ने रविवार को जन्मदिन मनाया, लेकिन खुशी के बीच परिवार की याद ने उनकी आंखें नम कर दीं। साउथ सिटी स्थित इस आश्रय गृह में दो दर्जन से अधिक वृद्ध रह रहे हैं। अब यही लोग एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी हैं।
आश्रय गृह के सेक्रेटरी सुधीर हलवासिया ने बताया कि संस्थापक लिनार्ड चेशायर का जन्मदिन मनाया गया। इसके साथ ही यहां रहने वाली अलका गुप्ता, अनुराधा बाजपेयी, देवा श्री बागची और प्रभात कुमार तथा उनकी सेवा में रहने वाले राजकुमार का भी जन्मदिन मनाया गया। मिठाई और पकवानों से सजी थाली सामने आई तो बुजुर्ग भावुक हो गए। परिवार की याद में कई की आंखों से आंसू छलक पड़े।
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आश्रय गृह के सेक्रेटरी सुधीर हलवासिया ने बताया कि संस्थापक लिनार्ड चेशायर का जन्मदिन मनाया गया। इसके साथ ही यहां रहने वाली अलका गुप्ता, अनुराधा बाजपेयी, देवा श्री बागची और प्रभात कुमार तथा उनकी सेवा में रहने वाले राजकुमार का भी जन्मदिन मनाया गया। मिठाई और पकवानों से सजी थाली सामने आई तो बुजुर्ग भावुक हो गए। परिवार की याद में कई की आंखों से आंसू छलक पड़े।
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